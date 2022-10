Chipmaker TSMC voelt nog weinig van inflatiepijn consument

’s Werelds grootste chipfabrikant, TSMC, heeft in het afgelopen kwartaal een fors hogere omzet en winst geboekt dan een jaar eerder. De halfgeleidersector zit momenteel in zwaar weer doordat de vraag naar laptops en smartphones afzwakt, nu de hoge inflatie consumenten in hun portemonnee raakt. De belangrijkste chipleverancier voor Apple wist zich door zijn schaalgrootte en technologische voorsprong vooralsnog aan die malaise te onttrekken, maar maakt zich wel op voor lastigere tijden.

De omzet steeg met 48 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot 613,1 miljard Taiwanese dollar (19,8 miljard euro). De nettowinst viel ruim 80 procent hoger uit op 280,9 miljard Taiwanese dollar.

De resultaten waren beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Maar voor TSMC en andere grote chipproducenten worden de Amerikaanse beperkingen om de ontwikkeling van de Chinese chipindustrie te vertragen een serieus probleem. De Verenigde Staten hebben strengere regels ingesteld voor de export van chips naar China. Zo wordt het onder andere lastiger om halfgeleiders die met behulp van Amerikaanse technologie zijn gemaakt in China te verkopen, wat ook TSMC zal raken.

Het chipconcern verwacht zelf ook dat de omzetgroei afzwakt door beperkingen op de Chinese markt, zo valt op te maken uit de investeringsplannen voor dit jaar. De belangrijke klant van chipmachinemaker ASML verlaagt zijn uitgaven aan bijvoorbeeld machines en apparatuur met 10 procent tot omgerekend zo’n 37 miljard euro.