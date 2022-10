EasyJet blijft ondanks chaos trouw aan Schiphol

Voor de belangrijke Schiphol-gebruiker easyJet is het geen optie om een ander vliegveld te zoeken ter vervanging van de door chaos geplaagde Nederlandse luchthaven. Topman Johan Lundgren zegt wel veel druk op het bestuur van Schiphol te zetten om nieuwe capaciteitsbeperkingen tegen te gaan, maar de Britse prijsvechter waardeert de kracht van een goed werkend Schiphol te erg.

“We zijn heel teleurgesteld over de deze winter voortdurende beperkingen. Ze moeten een langetermijnoplossing vinden, want maatschappijen en klanten verdienen beter dan dit. Wij lijden hier nu schade door. Maar Schiphol is een van onze belangrijkste bases en een heel goede voor ons als er geen problemen zijn. We weten dat ze zelf ook niet blij zijn met de huidige situatie, dus we willen dat ze weer normaal gaan opereren”, vertelt Lundgren.

EasyJet is bezig de schade door noodgedwongen geannuleerde vluchten op Schiphol te verhalen. Lundgren zegt dat hij stappen onderneemt, maar wil niet zeggen hoe het daarmee staat. KLM maakte eerder al bekend de schade te gaan verhalen op de luchthaven. Daarover worden gesprekken gevoerd.

EasyJet leed afgelopen boekjaar, dat eind vorige maand afliep en waar donderdag de voorlopige resultaten van bekend werden, zeker 194 miljoen euro verlies. Dat kwam mede doordat de maatschappij 86 miljoen euro meer kwijt was aan verstoringen dan in 2019. Vooral tussen april en juni liepen die kosten hoog op, in de andere kwartalen lagen die verliezen lager dan voor de coronapandemie.

Lundgren zei dat behalve de vakantieganger ook de zakelijke reiziger weer vaker een vliegticket koopt. Dat herstel duurt wel iets langer, gezien het feit dat in september 75 procent van het niveau van voor corona werd gehaald. De totale capaciteit van easyJet lag de afgelopen maanden op 88 procent ten opzichte van die van 2019.

Voorspellingen voor de komende tijd vond de topman moeilijk om te doen, onder meer vanwege het feit dat reizigers veel later boeken sinds de uitbraak van de coronapandemie. Ook is het nog de vraag in hoeverre de hoge inflatie het boekingsgedrag van vakantiegangers beïnvloedt. Volgens Lundgren is inmiddels wel duidelijk dat reizen ook in tijden van een krap inkomen hoog op de prioriteitenlijst staat, waardoor hij zich voorzichtig optimistisch toonde.