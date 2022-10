EasyJet maakte in zomer veel winst, ondanks verstoring Schiphol

Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft afgelopen zomer weer ongeveer evenveel winst geboekt als voor de coronapandemie. Volgens de Britse prijsvechter komt dit onder meer door aanpassingen om met verstoringen op luchthavens om te gaan. Ook waren vliegtuigen beter gevuld dan in 2019. EasyJet had afgelopen kwartaal dan ook minder last van de drukte op bijvoorbeeld Schiphol dan de maanden ervoor.

De verwachte winst voor aftrek van onder meer rente en belastingen komt van juli tot en met september omgerekend uit tussen de 759 miljoen en 782 miljoen euro. Over het hele boekjaar, dat eind vorige maand afliep, gaat deels door coronabeperkingen nog wel een verlies van omgerekend zeker 194 miljoen euro de boeken in. Dat komt ook doordat easyJet 86 miljoen euro meer kwijt was aan verstoringen dan in 2019. Het grootste deel daarvan kwam voort uit de periode tussen april en juni, toen de problemen op Schiphol begonnen.

De capaciteit van EasyJet lag afgelopen maanden nog wel lager dan voor de coronapandemie, op 88 procent. De maatschappij, een van de grootste gebruikers van Schiphol, in de laatste maanden van dit kalenderjaar de capaciteit verder te verhogen.