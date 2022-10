Elektrische brom- en snorfietsen steeds populairder

De populariteit van elektrische brom- en snorfietsen zet door, constateren brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG.

De verkoop van nieuwe bromfietsen, inclusief speedpedelecs, ging in de eerste negen maanden van dit jaar met 44 procent omhoog tot 28.998 exemplaren. Dat is het hoogste aantal voor deze periode van het jaar sinds 2009. Het aandeel elektrisch in de verkopen van bromfietsen steeg naar 47 procent, ten opzichte van 31 procent in dezelfde periode in 2021.

De organisaties zien dat met de komst van de helmplicht per 1 januari 2023 voor snorfietsers, er een duidelijke verschuiving is naar de aanschaf van bromfietsen. De verkoop van snorfietsen nam hierdoor met 40 procent af. Het aandeel speedpedelecs nam toe met 7 procent. Dat zijn e-bikes die trapondersteuning bieden tot 45 kilometer per uur.

“Bijna één op de twee verkochte brom- en snorfietsen is elektrisch en daarmee lopen deze vervoersmiddelen voorop in de verduurzaming”, aldus de brancheorganisaties. Fabrikanten hebben de laatste jaren volop ingezet op uitbreiding van het aanbod elektrisch scooters, maar ook in snelle fietsen als de speedpedelec.

Piaggio, inclusief Vespa, is het populairste merk in de eerste drie kwartalen van dit jaar met een aandeel van 13,7 procent in de totale brom- en snorfietsverkoop. La Souris is goed voor een marktaandeel van 12,4 procent en SYM 9,5 procent.