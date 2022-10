Franse vakbond roept op tot landelijke staking energiebedrijven

De Franse vakbond CGT heeft een oproep gedaan voor een landelijke staking bij Franse energiebedrijven om hogere lonen af te dwingen.

Er zijn al stakingen bij olieraffinaderijen, de kerncentrales van EDF in Bugey, Cattenom, Cruas, Gravelines en Tricastin en bij de aardgasopslagplaatsen van energiebedrijf Engie. De vakbond roept nu op tot “een uitbreiding van de staking naar alle energiebedrijven”.

De energieprijzen in Frankrijk schieten omhoog vanwege de afnemende gasleveringen van Rusland aan Europa. Daarbij maakt de lage productie in de kerncentrales van EDF als gevolg van onderhoud en reparaties aan bijna de helft van de 56 kernreactoren de situatie nog nijpender.

De stakingen leveren mogelijk verdere vertragingen op bij het opstarten van de reactoren. De afgelopen maanden waren er al regelmatig vertragingen van dagen of zelfs weken bij het opstarten van reactoren van EDF. Wekenlange stakingen in Frankrijk zorgden voor een verergering van de chaos in de Franse energie-industrie. Hierdoor wordt de distributie van brandstof in heel het land belemmerd. Veel pompstations zitten zonder brandstof.