Gasunie stap verder met ontwikkeling lng-terminal in Duitsland

Gasunie heeft een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in het Duitse Brunsbüttel, in de buurt van Hamburg. Het bedrijf CS Gas North gaat de lng-terminal bouwen voor German LNG, een deelneming van Gasunie. De nieuwe terminal, die in 2026 operationeel zal zijn, moet Duitsland helpen minder afhankelijk te zijn van Russisch gas.

De terminal zal een jaarlijkse doorvoercapaciteit hebben van minstens 8 miljard kubieke meter aardgas met een mogelijke uitbreiding naar ten minste 10 miljard kubieke meter. Gasunie beheert de terminal na afronding van de bouwwerkzaamheden. Als eerste klanten van de terminal zijn al contracten getekend met ConocoPhillips, INEOS en RWE Supply & Trading. Daarnaast is de vergunningenprocedure begonnen.

Naast deze terminal heeft Gasunie ook een nieuwe, drijvende lng-terminal in Eemshaven in gebruik genomen en de bestaande capaciteit van een terminal op de Maasvlakte in Rotterdam geoptimaliseerd. Daardoor kan er meer vloeibaar gemaakt aardgas in gasvorm worden omgezet zodat het aan het gasnetwerk kan worden geleverd. De terminal in Brunsbüttel moet op termijn ook klaargemaakt worden voor de productie van waterstof om daarmee een waterstofleveringscentrum voor Noord-Duitsland te worden.

De Europese Commissie ging onlangs akkoord met de bouw, financiering en exploitatie van de nieuwe terminal in Brunsbüttel. Naast het Nederlandse staatsbedrijf Gasunie, steekt het Duitse Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geld in het project. Minister Sigrid Kaag van Financiën zei eerder dat Gasunie met de nieuwe terminal “een belangrijke bijdrage levert aan het veiligstellen van de Europese leveringszekerheid van gas” en het afbouwen van de afhankelijkheid van gas uit Rusland.