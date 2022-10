Grootste deel Russisch IKEA-personeel al weg na sluiting winkels

IKEA heeft door het stilleggen van zijn activiteiten in Rusland al afscheid genomen van 10.000 van zijn 12.000 winkelmedewerkers daar. Ingka Group, dat eigenaar is van de meeste winkels van de woonwarenhuisketen, besloot in maart zijn zeventien Russische winkels te sluiten en er te stoppen met de productie. Voor de invasie van Oekraïne was IKEA een van de grootste westerse werkgevers in Rusland.

Het bedrijf achter IKEA zegt lang te hebben geprobeerd prijsverhoging van zijn producten te voorkomen, maar “met pijn in het hart” is dit volgens topman Jon Abrahamsson Ring toch nodig gebleken. Dankzij die verhogingen is de omzet van Ingka Group het afgelopen boekjaar, dat tot eind augustus liep, wereldwijd een kleine 6 procent hoger geworden tot bijna 40 miljard euro. Het aantal verkochte producten bleef mede door leveringsproblemen gelijk. In Nederland steeg de omzet met 10 procent.

Ingka Group zegt dat de invloed van de koopkrachtdaling te merken is in de woonwinkels. “We zien dat onze meer laaggeprijsde producten, die goed zijn voor ongeveer de helft van ons assortiment uitmaakt, bovengemiddeld presteert”, zei Abrahamsson Ring. “Mensen zijn gewoon op zoek naar goede prijzen.”

De topman was voorzichtig optimistisch over de prestaties van IKEA tijdens het huidige boekjaar. De verkoopcijfers zien er tot nu toe goed uit, terwijl het aantal verkochte producten nog wel achterblijft. Maar volgens de organisatie nemen de leveringsproblemen af.