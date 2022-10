Huurprijzen vrije sector 0,6 procent duurder in derde kwartaal

De gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector is in het afgelopen kwartaal licht gestegen vergeleken met een jaar eerder. Gemiddeld betaalden nieuwe huurders in het derde kwartaal 16,90 euro per vierkante meter, wat neerkomt op een toename van 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt onlinewoningplatform Pararius op basis van het huurwoningenaanbod op de eigen site.

Wel daalden de prijzen ten opzichte van het vorige kwartaal. In de eerste twee kwartalen van dit jaar kwam de vierkantemeterprijs landelijk gezien nog boven de 17 euro uit. Nu duikt de prijs daar dus weer iets onder.

Pararius noteerde op jaarbasis de grootste prijsstijging in Overijssel ( 7,7 procent) en Flevoland (7,5 procent). Limburg is de enige provincie waarin de prijzen daalden. In de zuidelijke provincie lag de vierkantemeterprijs 2,5 procent lager dan in derde kwartaal van 2021. Van de vijftien grote steden die zijn onderzocht steeg de prijs in Enschede en Amsterdam het hardst ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. In Nijmegen daalde deze juist.

De vierkantemeterprijzen lopen per regio sterk uiteen. In het derde kwartaal betaalden huurders in Drenthe zo’n 11 euro per vierkante meter. In Noord-Holland, waar de hoge prijs vooral wordt gestuwd door Amsterdam, was dit met 22 euro het dubbele.

De vierkantemeterprijs loopt weliswaar nog steeds op, maar een stuk minder hard dan de jaren vóór 2019, zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. “In het derde kwartaal van 2018 betaalden nieuwe huurders in de vrije sector gemiddeld 16,04 euro per vierkante meter. Dat is bijna 3,5 euro meer dan vier jaar eerder. In het derde kwartaal van 2022 is de vierkantemeterprijs ‘slechts’ 0,86 eurocent hoger dan vier jaar daarvoor.”