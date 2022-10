IMF: leennormen hypotheken moeten op termijn verder omlaag

Nederland doet er verstandig aan om zijn genereuze leennormen voor huizenkopers op termijn verder te beperken. Dat zegt de Nederlandse bewindvoerder Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens hem doet een kwartaal met een fikse afname van de huizenprijzen daar niets aan af.

“Je moet bij het invoeren ervan natuurlijk wel goed kijken naar de timing. Maar het zou nog steeds een goede maatregel zijn”, zegt Hilbers vanuit het IMF-hoofdkantoor in Washington. “Laten we eerlijk zijn, een beetje afkoeling van de woningmarkt is ook niet zo heel erg.”

Het gaat om een kwestie waar het IMF al jaren op hamert. Het IMF bekijkt de Nederlandse huizenmarkt namelijk in het grotere economische plaatje. Dan valt het op dat huishoudens in Nederland een relatief hoge hypotheekschuld hebben, wat hen kwetsbaar maakt.

Hilbers geeft aan dat Nederlandse huishoudens nog steeds erg veel kunnen lenen voor hun hypotheek. Het merendeel van de starters sloot in 2021 nog steeds een hypotheek af van de boven de 90 procent de woningwaarde, constateerde hij eerder al in economenblad ESB. Dat brengt volgens hem risico’s met zich mee. Dan kunnen huizen bijvoorbeeld sneller ‘onder water’ komen te staan als zich een prijscorrectie voordoet.

Dat laatste risico lijkt door de huidige economische omstandigheden actueler dan ooit. Eerder deze week waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) dat de stijgende hypotheekrente en de verslechterde economische vooruitzichten de kans vergroten op zo’n prijscorrectie op de nog altijd oververhitte woningmarkt.

Hilbers wil zich nog niet wagen aan voorspellingen wat de huizenprijzen komende tijd gaan doen. Hij wijst erop dat woningen eerder lange tijd in rap tempo duurder werden. Volgens cijfers van makelaars hebben de prijzen pas recent een kwartaal met een fikse daling doorgemaakt. “Dit is maar één kwartaal”, benadrukt Hilbers. “Het huizenaanbod is ook nog steeds erg beperkt.”

Het IMF-bestuurslid is van mening dat de Nederlandse woningmarkt het beste geholpen is met een soort gecombineerde aanpak. Daarbij zou de overheid moeten inzetten op het laten verdwijnen van “onnodige prikkels aan de vraagkant”, waartoe hij ook de hypotheekrenteaftrek rekent, en tegelijkertijd zorgen dat er meer huizen worden bijgebouwd.