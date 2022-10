Netbeheerder: stroomnet op meer plaatsten vol voor bedrijven

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Noord-Holland en Gelderland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capaciteit is daar bereikt, meldt netbeheerder Liander. Dat geldt alleen voor klanten met een aansluiting voor grootverbruik, zoals bedrijven.

De netbeheerder doet in de verschillende gebieden onderzoek of zogeheten congestiemanagement een mogelijkheid is. Daarbij wordt grootverbruikers van stroom op drukke momenten gevraagd om tegen betaling minder stroom af te nemen.

Netbeheerders geven al maanden aan dat het netwerk op steeds meer plaatsen volloopt. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Er zijn plannen om de capaciteit uit te breiden, maar daar is veel geld voor nodig en de uitvoering kost bovendien veel tijd, onder meer door de lange trajecten voor vergunningen. Ook hebben de netbeheerders al langer moeite om technisch personeel te vinden om de werkzaamheden uit te voeren.