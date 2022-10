Netflix komt in november met streamingdienst met advertenties

Netflix komt begin november met een videodienst waarbij advertenties te zien zullen zijn. Die streamingdienst genaamd “Basic with Ads” gaat 6,99 dollar per maand kosten in de Verenigde Staten en moet nieuwe klanten trekken voor Netflix. In totaal zal de dienst in twaalf landen worden geïntroduceerd. Naast de VS gaat het om Australië, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Mexico en Spanje.

Volgens Netflix is die dienst 3 dollar per maand goedkoper dan de goedkoopste streamingversie zonder reclames die wordt aangeboden door het bedrijf. De advertenties duren tussen de 10 en 30 seconden. Per uur zouden niet meer dan 4 tot 5 minuten aan reclames te zien zijn. Het overgrote deel van het aanbod van Netflix zal beschikbaar zijn op Basic with Ads, aldus operationeel directeur Greg Peters.

Netflix heeft dit jaar te kampen gehad met forse verliezen van abonnees, mede omdat mensen vanwege de hoge inflatie besparen op streamingdiensten. Maar Netflix heeft ook te maken met steeds meer concurrentie, onder andere van Amazon Prime en Disney+. Door een goedkopere versie aan te bieden hoopt Netflix meer klanten te lokken.