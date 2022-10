Onderzoek: pensioenfondsen hebben veel last van nieuwe wet

Pensioenfondsen kunnen, omdat ze zich moeten aanpassen aan de nieuwe pensioenwet, veel moeilijker overstappen naar een andere uitvoerder. Deze uitvoerders, die bijvoorbeeld de beleggingen beheren en betalingen uitkeren voor fondsen, hebben het vaak te druk met het aanpassen van hun dienstverlening aan de aankomende veranderingen. Dat concludeert adviesbureau Quint na onderzoek te hebben gedaan bij Nederlandse uitvoeringsorganisaties.

Bijna vier op de tien uitvoeringsorganisaties zeggen alleen nog grote fondsen als nieuwe klant te willen helpen. Een even groot deel zegt helemaal geen nieuwe fondsen te willen opnemen in het klantenbestand. “Kleinere fondsen kunnen sowieso bijna nergens meer terecht terwijl we weten dat bij veel van die fondsen nog twijfels bestaan over de koers van hun huidige uitvoeringsorganisatie”, stelt Arno IJmker, partner bij Quint.

De invoering van de desbetreffende nieuwe Wet toekomst pensioenen, die onderdeel is van het in 2019 overeengekomen pensioenakkoord, is volgens het adviesbureau een half jaar uitgesteld. “Nu worden de tijdslijnen eigenlijk alleen nog maar uitdagender. Tijdig keuzes maken en zorgvuldig handelen is nu wel echt nodig”, aldus IJmker. Hij zegt dat de politiek tijdens aankomende debatten niet moet vergeten hoe complex de uitvoering is.