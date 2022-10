Philips zakt verder weg op Damrak na koersdreun

Philips zakte donderdag verder weg op de Amsterdamse beurs en verloor ruim 2 procent. Het zorgtechnologieconcern raakte een dag eerder al meer dan 12 procent aan beurswaarde kwijt, na een nieuwe tegenvaller bij de kwestie rond de slaapapneuapparaten van het bedrijf en een winstwaarschuwing.

De stemming op de aandelenmarkten bleef terughoudend. De beurshandel staat vooral in het teken van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Beleggers hopen dat de stijging van de consumentenprijzen in de Verenigde Staten verder is afgezwakt. De Amerikaanse centrale bank zou dan namelijk de rente in de toekomst minder agressief hoeven te verhogen om de inflatie te beteugelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent lager op 626,86 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 840,83 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Londen zakte 0,5 procent. De Britse centrale bank heeft voor miljarden aan obligaties opgekocht om de obligatiemarkten te kalmeren. Daar was onrust ontstaan door zorgen over de begrotingsplannen van de Britse regering. Investeerders zijn vooral benieuwd wat er zal gebeuren als die steunaankopen van de Bank of England vrijdag aflopen.

In de chipsector werd gereageerd op de resultaten van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet en winst. Het bedrijf verwacht wel dat de omzetgroei in de komende tijd afzwakt door de Amerikaanse maatregelen om de ontwikkeling van de Chinese chipindustrie te vertragen. De belangrijke klant van chipmachinemaker ASML verlaagt dan ook zijn uitgaven aan machines en apparatuur. ASML daalde 1,8 procent. Sectorgenoten ASMI en Besi verloren tot 2,4 procent.

In de MidKap zakte Fagron 6,5 procent. De toeleverancier aan apotheken zag de omzet in het derde kwartaal stevig stijgen en handhaafde de verwachting voor het hele jaar. Fagron blijft wel last houden van het wereldwijde tekort aan injectienaalden door de vaccinactieprogramma’s.

Chiptoeleverancier RoodMicrotec zag de inkomsten in het derde kwartaal met 19 procent stijgen. Ook is het orderboek volgens het bedrijf goed gevuld. Het aandeel steeg dik 4 procent. In Londen daalde easyJet 0,5 procent. De Britse budgetvlieger heeft afgelopen zomer weer ongeveer evenveel winst geboekt als voor de coronapandemie.

De euro was 0,9690 dollar waard, tegen 0,9707 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 87,07 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 92,36 dollar per vat.