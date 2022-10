RWE en VDL gaan batterijen elektrische bussen hergebruiken

Het Duitse energieconcern RWE, dat ook actief is in Nederland, gaat de gebruikte batterijen uit de elektrische bussen van VDL een tweede leven geven. In het samenwerkingsproject Anubis van VDL Bus & Coach en RWE zullen gebruikte ion-lithium batterijen door RWE worden gekoppeld op het terrein van de elektriciteitscentrale in Moerdijk, om zo een energieopslagsysteem te vormen.

De tweedehands batterijen leveren volgens de partijen op deze manier een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet en helpen zo om het net te ontlasten. Op dit moment raakt het stroomnet in Nederland op steeds plaatsen meer vol. Dat komt door een toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergieprojecten die moeten worden aangesloten. Grote batterijen kunnen helpen om op piekmomenten extra elektriciteit op te slaan of juist te leveren.

RWE wil met het project ervaring opdoen voor toekomstige batterijprojecten. De geplande opslagfaciliteit in Moerdijk zal naar verwachting in 2023 operationeel worden. RWE werkt al aan batterijprojecten in Duitsland, Belgiƫ, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Volgens topman Paul van Vuuren van VDL Bus & Coach worden voor dit project in eerste instantie de batterijen van 43 elektrische VDL-bussen gebruikt, die sinds 2016 in Eindhoven rijden. Deze voertuigen krijgen momenteel een nieuw en groter batterijpakket, maar de gebruikte batterijen hebben nog voldoende capaciteit om in een opslagfaciliteit te worden gebruikt.

VDL en RWE willen de komende jaren nog meer batterijen uit bussen op deze manier inzetten. De vraag naar elektrische bussen neemt snel toe, terwijl ook de behoefte aan opslagcapaciteit groeit. Ervan uitgaande dat na 2030 alle bussen en een toenemend aantal auto’s en vrachtwagens in Nederland op elektriciteit rijden, zal elk jaar meer dan 150.000 ton batterijen het einde van hun eerste levenscyclus bereiken. Deze batterijen worden momenteel als afval beschouwd en meestal naar recyclingbedrijven in het buitenland gebracht.

Door de batterijen in opslagfaciliteiten te gebruiken, wordt hun productieve levensduur verlengd. Dit vermindert ook het gebruik van grondstoffen zoals zeldzame aardmetalen. Bovendien draagt het hergebruik bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot.