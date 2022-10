Saudi-Arabië ontkent anti-VS-motief voor productieverlaging OPEC+

Saudi-Arabië ontkent dat de aanstaande verlaging van de olieproductie door de landen van de OPEC+ een politiek gerichte stap is tegen de Verenigde Staten. Het besluit om vanaf november de productie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen, zorgde voor woede bij het Witte Huis. Daarbij beloofde president Joe Biden dat de maatregel “consequenties” voor Saudi-Arabië heeft. Dat is een van de belangrijkste landen van de OPEC+.

Het Witte Huis beschuldigde Saudi-Arabië ervan andere OPEC+-landen te dwingen om vorige week in te stemmen met de enorme verlaging van de olieproductie. De VS houden Saudi-Arabië grotendeels verantwoordelijk voor de aanstaande productieverlaging en willen daarom de verhoudingen met Riyad heroverwegen.

Senatoren uit Bidens eigen partij, de Democraten, opperen zelfs dat de militaire samenwerking met Saudi-Arabië dient te worden stopgezet. Ze stellen dat de Saudi’s met de productieverlaging indirect Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Rusland kan door de westerse sancties minder olie exporteren en is dus gebaat bij een hogere olieprijs.

Saudi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand en stelt dat ze niet op feiten zijn gebaseerd.