Topvrouw IMF: kans op wereldwijde recessie is 1 op 4

De kans op een wereldwijde recessie is momenteel ongeveer één op vier, schat topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vandaar dat volgens haar nu echt het moment is aangebroken om tot actie over te gaan en de huidige koopkrachtcrisis te bestrijden.

“Beleidsmakers moeten prioriteit geven aan het bestrijden van inflatie en het beschermen van de meest kwetsbaren om de impact van de crisis op de kosten van levensonderhoud te verzachten”, verklaarde ze donderdag bij de aankondiging van de beleidsagenda van het IMF. “En tegelijkertijd moeten ze schulden en andere kwetsbaarheden aanpakken.”

Het IMF adresseert in rapporten en meetings al de hele week de grote problemen waar de wereld momenteel voor staat. Bovenaan dat lijstje staat de inflatie, die voor een deel erg is aangejaagd door de Russische inval in Oekraïne maar deels ook dieper gewortelde oorzaken heeft.

Volgens de economische ramingen van het IMF zijn de vooruitzichten somberder geworden, maar zou er volgend jaar nog steeds groei mogelijk moeten zijn. Het probleem is alleen dat het groeipad heel onzeker is. De kans dat we ervan afwijken en in een wereldwijde recessie belanden is reëel.

Georgieva hamert er daarom ook opnieuw op dat overheden en centrale banken hun beleid goed op elkaar afstemmen en elkaar vooral niet tegenwerken. Dat laatste zou het geval zijn als bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verhoogt met de bedoeling de prijsstijgingen tot bedaren te brengen, terwijl de regering van een land met overmatige steunpakketten voor huishoudens zo veel geld in de economie pompt dat de inflatie juist wordt opgedreven.

Of het recent aangekondigde prijsplafond voor energie en het koopkrachtpakket van de Nederlandse overheid helemaal in lijn zijn met de adviezen van het IMF, valt te betwisten. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) uitte zich eerder kritisch en stelde dat de steun gericht moet zijn en ook gedekt in de begroting van de overheid. Ook betwijfelde hij of het energieplafond wel een tijdelijke maatregel zal zijn, als volgend jaar zou blijken dat de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk blijft staan.

Maar minister Sigrid Kaag (Financiën) vindt dat het advies van het IMF niet zo zwart-wit moet worden beschouwd. “Het is ook balanceren op een koord”, gaf ze aan. Daarmee bedoelde ze dat landen allemaal eigen afwegingen maken en met eigen steunpakketten komen en dat discussie mogelijk is. Het kabinet heeft volgens haar met zijn pakket aan maatregelen wel degelijk geprobeerd om zo gericht mogelijk te werk te gaan en het is ook de bedoeling dat de steun tijdelijk is.