Vakbond wil stakingen in complete energiesector van Frankrijk

De Franse vakbond FNME-CGT heeft werknemers in de gehele energiesector van het land opgeroepen om te staken voor hogere lonen. Frankrijk heeft al weken te maken met werkonderbrekingen bij raffinaderijen van olieconcerns TotalEnergies en ExxonMobil, die voor steeds meer lege benzinepompen zorgen.

De afdeling voor de energiesector van vakbond CGT zegt dat medewerkers van kerncentrales van stroomproducent √Člectricit√© de France het werk al hebben neergelegd. Daarnaast zouden werknemers van Engie bij gasopslagen staken.

Bij de ANWB zijn zeker 350 hulpvragen binnengekomen van reizigers uit Nederland die zijn gestrand in Frankrijk omdat tankstations geen diesel of benzine meer hebben. Vrachtwagenchauffeurs lijken minder last te hebben van de stakingen. De brancheorganisatie voor goederenvervoerders TLN heeft vooralsnog geen signalen binnengekregen van problemen bij truckers in Frankrijk.

Een einde aan de stakingen bij ExxonMobil en TotalEnergies lijkt nog niet in zicht, want de cao-onderhandelingen zitten muurvast. De Franse regering greep deze week naar een noodwet om bepaalde werknemers te dwingen weer aan het werk te gaan om de bevoorrading van tankstations op gang te krijgen.