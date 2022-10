Wall Street hard onderuit na tegenvallend inflatiecijfer VS

De aandelenbeurzen in New York doken donderdag omlaag na een tegenvallend inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. Uit cijfers van de Amerikaanse overheid bleek dat de consumentenprijzen in september met 8,2 procent zijn gestegen. Dat was meer dan economen hadden verwacht. Die rekenden juist op een afkoeling van de inflatie tot 8,1 procent, van 8,3 procent in augustus.

Beleggers hadden gehoopt op een duidelijke afzwakking van de inflatie. Dat zou namelijk betekenen dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente in de toekomst wat minder sterk zou hoeven te verhogen. Exclusief de sterke schommelende energieprijzen nam de inflatie op jaarbasis zelfs toe tot 6,6 procent. In augustus bedroeg deze zogeheten kerninflatie nog 6,3 procent.

De Fed heeft de rente dit jaar al vier keer verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden en terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent. Bij de afgelopen drie rentebesluiten werd de rente zelfs met forse stappen van 0,75 procentpunt opgeschroefd. Bij de volgende rentevergadering begin november zal de Fed het rentetarief nu naar verwachting opnieuw met driekwart procentpunt verhogen. Er is vrees dat die renteverhogingen een economische recessie zullen veroorzaken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,8 procent lager op 28.690 punten. De brede S&P 500 zakte 2,3 procent tot 3494 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 3 procent tot 10.098 punten.

In de chipsector werd gereageerd op waarschuwingen van TSMC en Applied Materials. De grote Taiwanese chipfabrikant TSMC kwam met sterke kwartaalresultaten, maar waarschuwde voor een afzwakkende omzetgroei door de Amerikaanse maatregelen om de ontwikkeling van de Chinese chipindustrie te vertragen. Ook de Amerikaanse chiptoeleverancier Applied Material (min 6 procent) waarschuwde voor een negatieve impact van de nieuwe beperkingen voor de export naar China. Branchegenoten Nvidia en AMD daalden tot bijna 5 procent.

Ook andere grote techfondsen hadden het lastig. Zo dook Amazon ruim 6 procent omlaag en Apple werd 2,3 procent lager gezet. Google-moeder Alphabet leverde meer dan 3 procent in.

Delta Air Lines ging 1,8 procent omlaag na bekendmaking van kwartaalcijfers. Apothekersketen Walgreens Boots Alliance dikte 5,4 procent aan. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Ook werd de omzetverwachting voor de lange termijn opgeschroefd.