Zorgen in VS om onbedoeld effect van prijsplafond Russische olie

Binnen de regering van de Amerikaanse president Joe Biden groeien de zorgen over onbedoelde gevolgen van het plan om een prijsplafond op Russische olie in te stellen. Die maatregel moet voorkomen dat de oorlogskas van het Kremlin profiteert van hoge olieprijzen. Maar na de forse productieverlaging door OPEC en bondgenoot Rusland dreigt het prijsplafond een nieuwe piek in olieprijzen te veroorzaken, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Het idee achter het prijsplafond, waarover de G7 in principe een akkoord bereikte, is dat nog voldoende olie de wereldmarkt bereikt maar de inkomsten voor Rusland beperkt blijven. Als bedrijven meewerken aan de verkoop van Russische olie boven de vastgestelde maximumprijs kan ze dat op straffen komen te staan. Ook de Europese Unie heeft hierover een compromis bereikt.

Amerikaanse regeringsambtenaren zijn onder andere bang dat de Russische president Poetin de olietoevoer afknijpt bij de invoering van een prijsplafond, wat de wereldmarktprijzen alleen maar opdrijft. Eerder deze week kwam topman Patrick Pouyanné van het Franse olieconcern TotalEnergies met dezelfde waarschuwing. Zo’n schok volgt dan op de al sterke prijsschommelingen die de productievermindering door de OPEC+ met 2 miljoen vaten per dag teweegbracht.

Ondanks de bedenkingen krijgt het plan voor een prijsplafond op olie veel steun binnen de Amerikaanse regering, stellen de ingewijden. Het wordt gezien als de beste van een aantal slechte opties om de Russische olie-inkomsten te beperken wegens de oorlog in Oekraïne.