Aandacht voor kwartaalcijfers Amerikaanse banken op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Morgan Stanley. Daarnaast verwerken beleggers de historische herstelrally op Wall Street. De Amerikaanse graadmeters gingen donderdag aanvankelijk hard omlaag na tegenvallende inflatiecijfers uit de VS, maar wisten uiteindelijk met stevige winsten te sluiten.

De inflatie in de grootste economie ter wereld kwam in september hoger uit dan verwacht waardoor de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, naar verwachting door zal gaan met het agressief verhogen van de rente. Hogere rentetarieven zijn doorgaans slecht nieuws voor aandelenbeleggingen, maar beleggers schoven de rentezorgen snel aan de kant en gingen op zoek naar koopjes in de markt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt ruim 1 procent hoger te gaan beginnen aan de laatste dag van de week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met stevige plussen openen. In Londen houden beleggers vooral de Bank of England in de gaten. De Britse centrale bank kocht de afgelopen dagen voor miljarden aan obligaties op om de obligatiemarkten te kalmeren vanwege de zorgen over de begrotingsplannen van de Britse regering. Die steunaankopen zullen vrijdag stoppen.

De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten vrijdag flinke winsten zien in navolging van de positieve draai op Wall Street. De Nikkei in Tokio ging 3,3 procent hoger het weekeinde in. De Hang Seng-index in Hongkong dikte tussentijds 3,7 procent aan. De beurs in Shanghai noteerde 2,2 procent hoger. In China zijn de consumentenprijzen vorige maand met 2,8 procent stegen. Dat was iets minder sterk dan verwacht. Door de strenge coronamaatregelen in het land gaven consumenten minder uit, waardoor de inflatie werd gedrukt.

Op het Damrak opende TomTom de boeken. De navigatiedienstverlener boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Vooral de grootste divisie Location Technology zorgde voor meer opbrengsten. Het Amsterdamse bedrijf werd ook iets positiever over de omzet dit jaar, maar waarschuwde wel voor de macro-economische onzekerheden die wereldwijd de autoproductie in de weg zitten.

Bij de hoofdbedrijven zal Philips mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Deutsche Bank verlaagden hun aanbeveling voor het zorgtechnologieconcern naar verkopen, na de winstwaarschuwing van het bedrijf eerder deze week.

De euro was 0,9781 dollar waard, tegen 0,9777 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 89,36 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 94,79 dollar per vat.