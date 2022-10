AEX flink hoger na verrassende herstelrally op Wall Street

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag flink omhoog onder aanvoering van verffabrikant AkzoNobel. Beleggers op het Damrak trokken zich op aan de historische herstelrally op Wall Street. De Amerikaanse graadmeters gingen donderdag aanvankelijk hard omlaag na tegenvallende inflatiecijfers uit de VS, maar wisten uiteindelijk met stevige winsten te sluiten.

De inflatie in de grootste economie ter wereld kwam in september hoger uit dan verwacht waardoor de Amerikaanse centrale bank naar verwachting door zal gaan met het agressief verhogen van de rente. Hogere rentetarieven zijn doorgaans slecht nieuws voor aandelenbeleggingen, maar beleggers schoven de rentezorgen snel aan de kant en gingen op zoek naar koopjes.

Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Morgan Stanley. Die geven mogelijk meer inzicht in het reilen en zeilen van de Amerikaanse economie. De banken profiteren doorgaans van hogere rentetarieven, maar wanneer de economische omstandigheden verslechteren moeten ze ook meer geld opzijzetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,6 procent hoger op 643,34 punten. Alle hoofdfondsen stonden in het groen. De MidKap klom 2,2 procent tot 879,74 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs dikten tot 1,8 procent aan.

In Londen, waar beleggers vooral de Bank of England in de gaten houden, won de FTSE-index 1,4 procent. De Britse centrale bank kocht de afgelopen dagen voor miljarden aan obligaties op om de obligatiemarkten te kalmeren vanwege de zorgen over de begrotingsplannen van de Britse regering. Die steunaankopen zullen vrijdag stoppen.

Naast Akzo (plus 3,6 procent) stonden fintechbedrijf Adyen en verzekeraar Aegon in de kopgroep, met winsten van ruim 3 procent. Philips won 1,5 procent ondanks een adviesverlaging. Analisten van Deutsche Bank verlaagden hun aanbeveling voor het zorgtechnologieconcern naar verkopen, na de winstwaarschuwing van het bedrijf eerder deze week.

Danone won 1,4 procent in Parijs. Het Franse voedingsconcern verklaarde afstand te doen van zijn activiteiten in Rusland. Het besluit zou kunnen leiden tot een afschrijving van tot 1 miljard euro. In Londen zakte Royal Mail dik 4 procent. Het Britse postbedrijf rekent op een verlies dit jaar, mede als gevolg van een reeks stakingen, en ziet zich genoodzaakt 10.000 banen te schrappen.

De euro was 0,9774 dollar waard, tegen 0,9777 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 89,46 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 94,84 dollar per vat.