AEX-index sluit lager na schommelende handelsdag

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag na een schommelende handelsdag licht lager gesloten. Bij opening schoot de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 nog omhoog na de historische herstelrally op Wall Street een dag eerder. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken die een gemengd beeld lieten zien.

De AEX noteerde aan het slot een min van 0,4 procent op 630,58 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 863,24 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent. De Londense FTSE eindigde 0,3 procent hoger. De Britse premier Liz Truss heeft haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng ontslagen vanwege de ophef over de omstreden belastingplannen en gaat toch de belastingen voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk verhogen.

In de AEX stonden de chipfondsen ASMI, ASML en Besi bij de grootste dalers met minnen tot 4,6 procent. Ook zorgtechnologieconcern Philips was in de onderste regionen te vinden met een verlies van ruim 3 procent. Koploper bij de hoofdfondsen was winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 2,4 procent, gevolgd door verzekeraar NN Group die 1,9 procent klom.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak kelderde TomTom bijna 12 procent. De navigatiedienstverlener boekte afgelopen kwartaal meer omzet en verhoogde de verwachting voor dit jaar. Het bedrijf waarschuwde echter wel voor de macro-economische onzekerheden en dat viel slecht bij beleggers.

Danone steeg 1 procent in Parijs. Het Franse voedingsconcern verklaarde afstand te doen van zijn activiteiten in Rusland en moet daardoor mogelijk 1 miljard euro afschrijven. In Londen ging Royal Mail 10,5 procent onderuit. Het Britse postbedrijf rekent op verlies dit jaar, mede als gevolg van een reeks stakingen, en gaat 10.000 banen schrappen. In Zürich dook het Zwitserse softwarebedrijf Temenos bijna 19 procent omlaag na een winstwaarschuwing.

De euro was 0,9736 dollar waard, tegen 0,9777 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent minder op 86,56 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 92,39 dollar per vat.