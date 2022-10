AEX ziet winst teruglopen door koersverliezen ASMI en ASML

De Amsterdamse AEX-index zag vrijdag de eerdere forse winst wat teruglopen. Dat kwam vooral door stevige koersverliezen van de chipbedrijven ASMI en ASML. Analisten van Berenberg verlaagden hun koersdoelen voor de beide chipaandelen. Daarnaast wordt vooral gewacht op de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Morgan Stanley, die later op de dag naar buiten komen.

De hoofdindex op het Damrak schoot bij de opening nog omhoog na de historische herstelrally op Wall Street. De inflatie in de grootste economie ter wereld kwam in september hoger uit dan verwacht waardoor de Amerikaanse centrale bank naar verwachting door zal gaan met het agressief verhogen van de rente. Hogere rentetarieven zijn doorgaans slecht nieuws voor aandelenbeleggingen, maar beleggers schoven de rentezorgen snel aan de kant.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de plus op 637,66 punten. ASMI zakte 3,5 procent en ASML verloor 1,5 procent. De MidKap klom 1,5 procent tot 873,55 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,2 procent.

In Londen won de FTSE-index 1,1 procent. De druk op de nieuwe regering van premier Liz Truss om de aangekondigde belastingverlagingen af te schaffen neemt steeds meer toe. De Britse centrale bank kocht de afgelopen dagen voor miljarden aan obligaties op om de markten te kalmeren vanwege de zorgen over de plannen van de regering. Die steunaankopen zullen vrijdag stoppen. Truss houdt later op vrijdag een persconferentie over haar plannen.

De banken en verzekeraars, die profiteren van hogere rentetarieven, stonden in de kopgroep van de AEX. ING, Aegon en NN Group wonnen ruim 2 procent. Bij de kleinere bedrijven kelderde TomTom ruim 12 procent. De navigatiedienstverlener boekte afgelopen kwartaal meer omzet en verhoogde de verwachting voor dit jaar. Het bedrijf waarschuwde echter wel voor de macro-economische onzekerheden.

Danone steeg 1,9 procent in Parijs. Het Franse voedingsconcern verklaarde afstand te doen van zijn activiteiten in Rusland en moet daardoor mogelijk 1 miljard euro afschrijven. In Londen ging Royal Mail 12 procent onderuit. Het Britse postbedrijf rekent op verlies dit jaar, mede als gevolg van een reeks stakingen, en gaat 10.000 banen schrappen.

De euro was 0,9727 dollar waard, tegen 0,9777 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 88,41 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 93,96 dollar per vat.