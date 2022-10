Bakkers helemaal niet blij met uitgelekte regeling energiekosten

Bakkers zijn lang niet geholpen met de door het kabinet voorgenomen steunmaatregel voor de gestegen energiekosten van middelgrote en kleine bedrijven. Zowel industriële als ambachtelijke bakkers zeggen dat de maximale steun te laag is en dat door de hoge drempel voor deelname veel bakkers alsnog buiten de regeling vallen. Mogelijk worden vrijdag meer details over de regeling bekend, die zoals het er nu naar uitziet de helft van de gestegen energiekosten moet vergoeden.

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij noemt de voorgestelde regeling namens de industriële bakkers een aalmoes. “Er zijn bakkerijen die 300.000 euro gas per maand verstoken, terwijl het kabinet denkt aan een maximum van in totaal 160.000 euro. Voor het leeuwendeel van de bedrijven zou dit veel te laag zijn”, aldus directeur Wim Kannegieter, die spreekt namens bedrijven die voor 85 procent van het Nederlandse brood zorgen.

De ambachtelijke bakkers hebben daarnaast ook moeite met de uitgelekte ingangsdatum van 1 april. “Dan bouw je een enorme schuld op en dat houdt je ook af van je duurzaamheidsinvesteringen die wel nodig zijn”, zegt directeur Marie-Hélène Zengerink van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). De organisatie moet de plannen nog doorrekenen, maar hoort vanuit de achterban veel bezorgde geluiden. “Een heleboel mensen zeggen dat zij hier niet mee uit komen en hopen dat wij hier vol gas tegen gaan ageren.”

Volgens Zengerink kunnen bakkers de soms vertienvoudigde energieprijzen niet doorberekenen in de producten. “Er is berekend dat in 2020 per brood 8 cent naar gas ging en nu is dat 80 cent. Dan kunnen we een volkoren brood wel 6 euro maken wat een alleenstaande misschien nog wel betaalt, maar gezinnen toch niet.”