Britse premier Truss gaat bedrijfsbelasting toch verhogen

De Britse premier Liz Truss gaat de belasting voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk toch verhogen. Eerder had Truss gezegd die belastingen juist niet te zullen verhogen als onderdeel van een breed pakket aan belastingmaatregelen om de economie te stimuleren. Er kwam echter grote kritiek op die plannen en op de financiële markten ontstond enorme onrust door zorgen over schade aan de Britse overheidsfinanciën.

In een speech zei Truss dat delen van die begrotingsplannen “verder en sneller gingen dan de markten hadden verwacht”. “We moeten nu optreden om de markten gerust te stellen over onze fiscale discipline. Ik heb daarom besloten vast te houden aan de verhoging van de bedrijfsbelasting die was gepland door de vorige regering.”

Eerder op de dag werd de minister van Financiën Kwasi Kwarteng al ontslagen door Truss. Hij was medeopsteller van de omstreden belastingplannen.