Chinese inflatie blijft beperkt door lockdowns

De consumentenprijzen in China zijn in september bescheiden gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de strenge coronamaatregelen in China zorgden ervoor dat mensen in doorsnee minder uitgaven, wat een drukkend effect op de inflatie had. Ondertussen stegen de producentenprijzen minder hard als gevolg van lage grondstofprijzen.

De stijging in vergelijking met een jaar eerder kwam uit op 2,8 procent, aldus het Chinese statistiekbureau. Dat was de sterkste toename sinds april 2020, maar iets minder dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. Een maand eerder lag de geldontwaarding nog op 2,5 procent. De kerninflatie, de prijsstijgingen exclusief de sterk schommelende voedsel- en energiekosten, vertraagde van 0,8 procent in augustus tot 0,6 procent. Daarmee was sprake van het laagste tempo sinds maart 2021. De producentenprijzen liepen ook minder hard op. Deze kwam in september uit op 0,9 procent, van 2,3 procent in augustus.

De Chinese inflatie is dit jaar relatief beperkt gebleven in vergelijking met de snel stijgende prijzen in andere grote wereldeconomieën. Wereldwijd hebben centrale banken de rente herhaaldelijk verhoogd om de kosten te drukken. In een vorige maand gepubliceerde particuliere enquête werd gewaarschuwd dat China steeds meer risico loopt op deflatie omdat de vraag minder wordt onder het gewicht van een aanhoudende vastgoedcrisis en coronabeperkingen.

Beijing legt ondertussen de nadruk op stabiliteit. Tijdens een bijeenkomst van centralebankpresidenten van de G20-landen op donderdag noemde Yi Gang, gouverneur van de People’s Bank of China, de consumentenprijzen “fundamenteel stabiel”. Bij de bekendmaking van de inflatiecijfers meldde het statistiekbureau in een verklaring dat de autoriteiten vorige maand veel maatregelen hebben genomen om er zeker van te zijn dat er aanbod is van belangrijke consumptiegoederen. Daarbij is in het bijzonder gelet op het gelijk houden van de prijzen.

De inflatie werd vooral opgejaagd door hogere voedselprijzen. Zo werd varkensvlees in september 36 duurder ten opzichte van een jaar eerder. De regering heeft bevroren varkensvlees uit haar enorme staatsreserves vrijgegeven in een poging de prijzen onder controle te houden. Hoge temperaturen leidden ook tot hogere groente- en fruitprijzen. De vertraging van de stijging van de producentenprijzen werd veroorzaakt door een daling van de prijzen van mijnbouw, grondstoffen en industrie.