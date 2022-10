Chinese president Xi kampt met grote economische uitdagingen

Komende zondag begint in China het Nationale Congres van de Communistische Partij. Op dat congres krijgt president Xi Jinping waarschijnlijk een derde termijn toegewezen. Xi kampt met een reeks economische uitdagingen, waaronder een crisis in de Chinese vastgoedsector, de strenge coronalockdowns, torenhoge schulden van lokale overheden en bedrijven en de afzwakkende wereldeconomie. Daar komen nog de toenemende spanningen met het Westen over Taiwan bovenop, net als de oorlog in Oekraïne.

Er worden zo’n 2300 topfunctionarissen en partij-afgevaardigden verwacht op het Nationale Congres in de hoofdstad Beijing. De verwachting is dat Xi op het congres dat ongeveer een week duurt ook nog meer macht krijgt. De 69-jarige Xi zou daardoor de machtigste leider van China sinds Mao Zedong kunnen worden. Hij is sinds 2013 president van de tweede economie van de wereld.

De president zal in een televisiespeech eerst terugblikken op de prestaties van de afgelopen jaren en vervolgens zijn plannen voor de komende vijf jaar uit de doeken doen. Er wordt verwacht dat hij zal doorzetten met de technologische ontwikkeling van China om zo minder afhankelijk te worden van westerse technologie en meer zelfvoorzienend te worden. Veel Chinese techbedrijven zijn door de Verenigde Staten op een zwarte lijst gezet vanwege vermeende nauwe banden met het Chinese leger. De VS leggen ook steeds meer beperkingen op bij de export van hoogwaardige chiptechnologie naar China.

Maar ook de vurige wens van China voor de inlijving van Taiwan staat hoog op het lijstje van Xi. China ziet Taiwan als een afvallige provincie en de laatste tijd zijn de militaire spanningen over Taiwan sterk opgelopen. De relatie tussen China en de VS is daardoor ernstig verslechterd. China is bezig met grote investeringen in de strijdkrachten om de Amerikaanse hegemonie in de regio het hoofd te bieden.

Het is de ambitie van Xi dat de Volksrepubliek China, met zijn 1,4 miljard inwoners, in 2050 een leidende en welvarende economische wereldmacht is. De president wil ook dat de welvaart in het Aziatische land opnieuw wordt verdeeld. Het idee van “gemeenschappelijke welvaart” werd oorspronkelijk door Mao geïntroduceerd in het streven naar een meer gelijke samenleving. De rijkste 20 procent van China verdient meer dan tien keer zoveel als de armste 20 procent van de bevolking.

Het is niet de verwachting dat Xi met grote veranderingen van het beleid zal komen. Zo zal hij blijven vasthouden aan het strikte coronabeleid. Mede door de strenge lockdowns en de malaise op de Chinese vastgoedmarkt wordt voor dit jaar op een groei van de Chinese economie met circa 3 procent gerekend. Dat is aanzienlijk zwakker dan de officiële doelstelling van de overheid voor een groei met 5,5 procent.