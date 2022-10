Duitse gasopslag eerder dan gepland voor 95 procent vol

Duitsland heeft een belangrijke doelstelling voor het vullen van de opslag van aardgas ruim twee weken eerder dan gepland bereikt. De Duitse toezichthouder voor de energievoorziening waarschuwt echter dat dit niet genoeg is om de bevoorrading tijdens de koudste maanden te garanderen.

Volgens het Duitse ministerie van Economische Zaken zitten de gasopslagen in de grootste economie van Europa nu voor gemiddeld 95 procent vol. Dat is ruim vóór de deadline van 1 november. Duitsland was voor de Russische invasie van Oekraïne, van alle EU-landen het meest afhankelijk van gas uit Rusland. De EU-landen haasten zich om de voorraden voor de winter zo snel mogelijk te vullen om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas.

De oproep aan bedrijven en burgers in Duitsland om het gasverbruik te verminderen om later in de winter rantsoenering te voorkomen, lijkt voorlopig vruchten af te werpen. De bovengemiddelde temperaturen zorgden er daarnaast voor dat vorige week ongeveer 30 procent minder gas werd verbruikt dan een jaar eerder, blijkt uit gegevens van de Duitse netbeheerder. De verwachting is echter dat de temperaturen volgende week weer zullen dalen.

Een kouder dan normale winter kan de productie van de grootste Europese economie flink verstoren als fabrieken moeten worden stilgelegd omdat er niet genoeg gas is. “De goedgevulde opslagfaciliteiten zullen ons in de winter helpen, maar de voorraden alleen zijn niet genoeg”, zei Klaus Müller. Volgens de topman van de Duitse toezichthouder voor de energievoorziening Bundesnetzagentur, is het gas in de opslagplaatsen “genoeg voor zo’n twee koude wintermaanden”.

Om een gastekort in de winter te voorkomen, moet Duitsland volgens Müller de gasimport verder verhogen. De overheid chartert momenteel vijf drijvende terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en minstens twee zullen op tijd klaar zijn voor de winter. Het gasverbruik in Duitsland moet volgens Müller daarbij met minimaal 20 procent dalen.