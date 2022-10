Extra uitkering voor werknemers streekvervoer tegen inflatie

Medewerkers in het streekvervoer die vallen onder de cao Openbaar Vervoer, krijgen nog dit jaar een extra eenmalige uitkering van 1000 euro bruto. Dat is de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) overeengekomen met vakbond CNV. Volgens VWOV-voorzitter Fred Kagie moet de uitkering werknemers helpen met de hoge inflatie. Daarnaast roept VWOV vakbond FNV op om aan de onderhandelingstafel te komen en af te zien van verdere stakingen.

“Iedereen merkt dat het leven duurder is door de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Medewerkers hebben behoefte aan direct merkbare oplossingen. Met vakbond CNV zijn we hierover in gesprek gegaan, de extra uitkering is het resultaat van deze gesprekken”, aldus Kagie. De VWOV vertegenwoordigt de ov-bedrijven Arriva, EBS, Keolis Nederland, RET, Transdev en Qbuzz.

CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi zegt dat de extra uitkering in november wordt uitgekeerd. “De onvoorziene, ongekend hoge inflatie mag niet alleen voor rekening komen van de werknemers. We hebben daarom gevraagd om een forse extra eenmalige uitkering, bovenop de lopende cao. We zijn blij dat we daar vandaag een concrete afspraak over hebben kunnen maken. Die 1000 euro extra is voor iedereen erg welkom.” In het streekvervoer werken zo’n 13.000 mensen.

FNV heeft aangekondigd vanaf volgende week woensdag drie dagen te staken. Die bond is het niet eens met de huidige cao die al formeel is afgesloten en wordt uitgevoerd. Volgens VWOV leveren stakingen overlast op en worden reizigers gedupeerd. FNV stelt dat beloning en de andere arbeidsvoorwaarden in de huidige cao niet aantrekkelijk genoeg zijn. Er is volgens de bond te weinig personeel, met hoge werkdruk en veel uitval van personeel.