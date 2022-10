Gazprom: herstel Nord Stream-leidingen kost ruim een jaar

Een groot gedeelte van de Nord Stream-gaspijpleidingen, die door explosies beschadigd zijn geraakt, zal mogelijk moeten worden vervangen. Dat meldde het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. De reparatie zou volgens Gazprom meer dan een jaar kunnen duren.

Zowel de Nord Stream 1 als Nord Stream 2-gaspijpleiding is op de bodem van de Oostzee aangelegd om gas van Rusland naar Duitsland te vervoeren. De leidingen raakten vorige maand zwaar beschadigd. Door lekkages is een grote hoeveelheid gas vrijgekomen. Het onderzoek naar de incidenten is aan de gang. Rusland sprak van een “daad van internationaal terrorisme” en wees met een beschuldigende vinger naar het Westen. De Europese Unie bestempelt de kwestie als “sabotage”.

Beide pijpleidingen lagen op het moment van de breuken stil. Gazprom-baas Alexei Miller legde op basis van experts uit dat bij het herstel van de leidingen het vermoedelijk nodig is om een heel groot stuk pijp af te snijden en te vervangen. De moeilijkheid zit hem erin dat de pijp is volgelopen met zeewater, legde Miller donderdagavond uit op de Russische tv.

De Russische president Vladimir Poetin zei eerder deze week de route via Turkije te zien als het beste alternatief om gas naar de Europese Unie te transporteren. Hij stelde voor om in Turkije een gashub op te zetten. Miller zei dat Rusland volgende week “concrete” besprekingen met Turkije voert over de voorstellen. Dan gaat het mogelijk ook om de aanleg van nieuwe pijpleidingen.