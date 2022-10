Gentiloni: Europa zal Oekraïne zolang als nodig blijven steunen

Europa zal Oekraïne blijven steunen zolang dat nodig is. Die garantie heeft Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) gegeven na afloop van een Eurogroep-vergadering in Washington waarbij ook de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen aanwezig was.

Gentiloni gaf aan dat de Europese Unie eerder dit jaar een lening van 9 miljard euro had toegezegd aan Oekraïne zodat het land op korte termijn de rekeningen kan blijven betalen. Daarvan is pas 1 miljard euro uitgekeerd. Hij verwacht voor het einde van het jaar nog 5 miljard euro over te kunnen maken. Voor volgend jaar is het de bedoeling om Oekraïne een iets langere doorkijk te geven op de steun die het land kan verwachten. Gentiloni denkt ergens in de komende weken meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe dat dan precies in zijn werk gaat.

De agenda van de vergadering met Yellen werd gedomineerd door de onzekere economische vooruitzichten en risico’s als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Volgens Gentiloni was sprake van een “goede uitwisseling van ideeën”.

De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe, die het groepje van ministers van Financiën in het eurogebied voorzit, gaf aan dat tijdens de gesprekken vooral aan het licht kwam hoeveel Europa en de VS met elkaar gemeen hebben. Daarbij sprak hij de verwachting uit dat Europa en de VS uiteindelijk “sterker en verenigd” uit deze “onzekere tijden” zullen komen.

Zowel Gentiloni als Donohoe wilden niet inhoudelijk ingaan op vragen over het ontslag van de Britse minister Kwasi Kwarteng. Hij moest vrijdag opstappen vanwege de omstreden belastingplannen van de regering-Truss. Inmiddels heeft de Britse premier die plannen deels aangepast. Gentiloni zei wel Kwartengs opvolger Jeremy Hunt te feliciteren. Donohoe benadrukte met de nieuwe minister van Financiën op dezelfde manier contact te onderhouden als met zijn voorganger.