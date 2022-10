IMF: China houdt tot halverwege 2023 vast aan streng coronabeleid

China laat mogelijk halverwege volgend jaar pas zijn strenge coronabeleid los. Dat zei de belangrijkste afgevaardigde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het land, Steven Barnett, tegen Bloomberg TV. Het beleid met massaal testen, quarantaines en grote lockdowns heeft volgens hem een steeds grotere impact op de economie.

Dit beleid werkte in de eerste coronajaren 2020 en 2021 volgens Barnett nog goed, maar daarna is de meer besmettelijke omikronvariant voor meer problemen gaan zorgen. Onder meer door lockdowns in wereldsteden als Shanghai en maatregelen in belangrijke havens komt de economische groei dit jaar naar verwachting maar uit op 3,2 procent.

Daartegenover staat dat China niet gebukt gaat onder een hoge inflatie, zoals veel andere grote economie├źn sinds de oorlog in Oekra├»ne. De centrale bank heeft de rente dan ook al verlaagd om de groei aan te wakkeren, maar volgens de IMF-vertegenwoordiger is daar nog meer voor nodig.

In plaats van zoals eerder te hebben ingezet op investeringen, zoals in infrastructuur, moet er in het begrotingsbeleid meer aandacht komen voor het aantrekkelijker maken voor consumenten om geld uit te geven. “Dat zou een grotere stimulans voor de vraag betekenen”, aldus Barnett. In veel westerse landen gaat de rente juist snel omhoog om de vraag af te remmen om zo de inflatie in toom te houden.