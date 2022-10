JPMorgan en Wells Fargo stijgen op voorzichtig Wall Street

De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Wells Fargo behoorden vrijdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De banken zagen de winst dalen afgelopen kwartaal, maar presteerden desondanks beter dan marktkenners hadden verwacht. JPMorgan won 3,6 procent en Wells Fargo steeg 4,6 procent.

De banken bouwen wel weer buffers op voor slechte tijden, uit angst dat de agressieve renteverhogingen door de Federal Reserve om de hardnekkig hoge inflatie te bedwingen de Amerikaanse economie in een recessie zullen doen belanden. Uit voorzorg zetten ze daardoor meer geld opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

Zakenbank Morgan Stanley, die ook met cijfers kwam, daalde daarentegen 0,4 procent. De bank boekte 30 procent minder winst in het derde kwartaal doordat bedrijven voorzichtiger zijn geworden met het doen van overnames en fusies en andere deals. Morgan Stanley verdient doorgaans goed aan de advisering en begeleiding van dergelijke activiteiten. Ook verdiende de bank door de onrust op de beurzen minder aan zijn beleggingen in aandelen en obligaties. Branchegenoot Citigroup werd 2,5 procent hoger gezet ondanks teleurstellende resultaten.

De stemming op Wall Street was bij de opening wat terughoudend, na de verrassend sterke herstelrally een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent hoger op 30.327 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3699 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 0,9 procent aan tot 10.742 punten.

Beleggers reageerden daarnaast op de Amerikaanse winkelverkopen. Die waren in september even hoog als in de voorgaande maand, terwijl economen op een lichte stijging hadden gerekend.

United Health kreeg er 2 procent bij. De zorgverzekeringsmaatschappij boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook verhoogde het bedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar. Beyond Meat steeg ruim 3 procent ondanks een omzetalarm. De producent van vleesvervangers kondigde tevens aan zo’n 200 werknemers te ontslaan. Dat is ongeveer 19 procent van het totale personeel.

Albertsons daalde 7 procent en Kroger verloor ruim 4 procent. De twee supermarktketens bevestigden fusiegesprekken te voeren. Het aandeel Albertsons won een dag eerder al bijna 12 procent na speculatie in de media over een mogelijke samenvoeging met Kroger.

De euro was 0,9743 dollar waard, tegen 0,9777 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 87,43 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 93,12 dollar per vat.