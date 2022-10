Krant: Britse minister van Financiën Kwarteng wordt ontslagen

De Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng wordt ontslagen vanwege alle ophef over de omstreden belastingplannen van premier Liz Truss. Dat meldt de krant The Times vrijdag. Truss geeft later op de dag een persconferentie waarin ze naar verluidt een ommezwaai gaat aankondigen in die belastingplannen.

Politiek redacteur Steven Swinford van The Times schrijft op Twitter geïnformeerd te zijn over het ontslag van Kwarteng die is teruggekeerd uit Washington. Het is volgens hem niet duidelijk wie zijn opvolger gaat worden. De Britse regering wilde geen commentaar geven over zijn mogelijke ontslag.

Truss zou onder meer een verhoging van de bedrijfsbelasting willen aankondigen. Eerder had ze gezegd die belasting niet te willen verhogen.