Royal Mail schrapt 10.000 banen mede als gevolg van stakingen

Het Britse postbedrijf Royal Mail is van plan 10.000 banen te schrappen. Het bedrijf rekent op een operationeel verlies dit jaar, mede als gevolg van een reeks stakingen bij het bedrijf, en ziet zich genoodzaakt in te grijpen.

De Britse postdienst, waarvan het moederbedrijf is omgedoopt tot International Distributions Services, zei voor dit jaar rekening te houden met een aangepast operationeel verlies van ongeveer 350 miljoen pond (bijna 405 miljoen euro). Na de eerste zes maanden van het jaar ging het om een tekort van 219 miljoen pond.

Royal Mail zegt in een verklaring in overleg te gaan over hoe het bedrijf kan inkrimpen. De ingreep is niet alleen een reactie op de impact van de stakingen. Het bedrijf kampt ook met vertragingen bij het doorvoeren van overeengekomen productiviteitsverbeteringen en lagere pakketvolumes.