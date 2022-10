Shell bouwt aan energieopslagsysteem in Australië

Olie- en gasconcern Shell werkt in Australië aan de ontwikkeling van een energieopslagsysteem van 500 megawatt. De duurzame-energiedivisie van Shell in Australië en zijn Singaporese branchegenoot AMPYR tekenden daarvoor een overeenkomst, zo maakten de bedrijven bekend.

Het batterijproject zal worden gerealiseerd in de centraal-westelijke regio van de Australische deelstaat New South Wales. De bouw zal naar verwachting medio volgend jaar beginnen, afhankelijk van alle relevante goedkeuringen en financiering.

Shell bezit de rechten om energie op te laden en te verzenden zodra het project operationeel is, aldus de bedrijven in een verklaring. De kosten van het project werden niet bekendgemaakt. De milieueffectverklaring van het project wordt naar verwachting later deze maand vrijgegeven voor openbare raadpleging.

In juni zei New South Wales dat het in tien jaar tijd 1,2 miljard Australische dollar (776 miljoen euro) zou investeren in transmissielijnen om nieuwe projecten voor hernieuwbare energie sneller op het net aan te sluiten. De Australische deelstaat wil namelijk overschakelen op groenere energie.

Energieopslag met batterijen is essentieel om black-outs te voorkomen, zeken nu kolencentrales in Australië langzaamaan worden uitgefaseerd. De systemen kunnen overdag energie absorberen wanneer de prijzen goedkoop zijn en de energie afgeven wanneer wind- en zonne-energie niet beschikbaar zijn. Dat is meestal op momenten dat de prijzen hoger liggen.