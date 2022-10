Tesla daalt stevig op beurs, helft minder waard geworden in jaar

Tesla is vrijdag hard onderuit gegaan op Wall Street. De aandelenbeurzen in New York gingen opnieuw stevig onderuit door angst voor recessie en een sterk stijgende rente en techbedrijven kregen daarbij opnieuw stevige klappen. Voor Tesla leverde dat een daling van 7,6 procent op. Het aandeel van de maker van elektrische auto’s is nu nog de helft waard van de hoogste prijs ooit, die begin november vorig jaar werd gehaald.

Behalve techbedrijven stonden ook banken in de aandacht. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley en Citigroup openden allemaal de boeken. JPMorgan Chase en Wells Fargo zagen de winsten weliswaar dalen, maar deden het desondanks beter dan marktkenners hadden verwacht. De lagere winsten komen deels omdat de banken buffers opbouwen omdat klanten door de gestegen rente en de hoge inflatie hun leningen mogelijk niet meer kunnen betalen. JPMorgan Chase werd 1,7 procent meer waard, Wells Fargo 1,9 procent. Citigroup steeg 0,7 procent ondanks teleurstellende resultaten.

Zakenbank Morgan Stanley werd daarentegen 5,1 procent lager gezet. De bank boekte 30 procent minder winst in het derde kwartaal doordat bedrijven voorzichtiger zijn geworden met het doen van overnames en fusies en andere deals. Morgan Stanley verdient doorgaans goed aan de advisering en begeleiding van dergelijke activiteiten. Ook verdiende de bank door de onrust op de beurzen minder aan zijn beleggingen.

Een mogelijke deal waarover gepraat wordt is een fusie tussen supermarktketens Albertsons en Kroger. Albertsons werd 8,5 procent lager gezet en Kroger daalde 7,3 procent. Albertsons won een dag eerder bijna 12 procent na geruchten over de gesprekken.

De Dow-Jonesindex sloot 1,3 procent lager op 29.634,83 punten. De brede S&P 500 daalde 2,4 procent tot 3583,07 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 3,1 procent omlaag tot 10.321,39 punten.

United Health kreeg er 0,6 procent bij. De zorgverzekeringsmaatschappij boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook verhoogde het bedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar. Beyond Meat kelderde haast 10 procent na een omzetalarm. De producent van vleesvervangers kondigde tevens aan een vijfde van al het personeel te ontslaan.

Taallessenapp Duolingo werd 15 procent minder waard. Het bedrijf, dat het tijdens de coronatijd goed deed, kan op weinig vertrouwen rekenen in een recessie. Duolingo ging vorig jaar zomer naar de beurs.

De euro was 0,9726 dollar waard, tegen 0,9736 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,8 procent minder op 85,77 dollar. Brentolie werd 2,9 procent goedkoper op 91,80 dollar per vat.