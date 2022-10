Truss geeft persconferentie, waarschijnlijk over belastingplannen

De Britse premier Liz Truss geeft vrijdagmiddag een persconferentie, waarin ze naar verwachting veranderingen gaat aankondigen in haar omstreden belastingplannen. Die belastingplannen hebben tot grote onrust op de financiële markten geleid vanwege zorgen over schade aan de Britse economie en overheidsfinanciën.

De Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng is teruggekeerd uit Washington vanwege de onrust. De krant The Times schrijft dat Kwarteng zelfs ontslag gaat krijgen. Truss en Kwarteng staan onder enorme druk om van koers te veranderen, aangezien peilingen aantonen dat de steun voor hun beleid is ingestort. Ook wordt binnen hun eigen Conservatieve partij openlijk gespeculeerd of ze moeten worden vervangen.

De paniek op de financiële markten ontstond eind vorige maand, toen de nieuwe Britse regering ook plannen ontvouwde voor tientallen miljarden aan energiesteun. Daarvoor wilden Kwarteng en Truss veel geld lenen. Investeerders reageerden geschrokken op de plannen, die vanwege de toch al hoge Britse staatsschuld als zeer risicovol worden gezien. De rente op staatsleningen schoot daardoor omhoog. Tegelijkertijd daalde het Britse pond sterk in waarde. De Bank of England werd gedwongen in te grijpen en kocht voor miljarden aan obligaties op om de markten te kalmeren.

Begin deze maand kondigde Kwarteng al aan af te zien van het omstreden plan om het hoogste tarief van de inkomstenbelasting te schrappen. De regering heeft ook toegezegd met een volledig fiscaal plan te komen, waarin de kosten van de belastingverlagingen worden uiteengezet en waarin duidelijk moet worden of ze de economische groei stimuleren. Dat plan zal eind oktober worden gepresenteerd.

Britse media hebben gemeld dat de regering opnieuw een ommezwaai wil gaan maken en een groot deel van de voorgestelde belastingverlagingen gaat intrekken. Volgens zakenkrant Financial Times zou de regering van plan zijn om tot 24 miljard pond (bijna 28 miljard euro) aan belastingverlagingen terug te draaien.