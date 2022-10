Deel reizigers Eindhoven Airport miste vlucht door drukte

Een deel van de reizigers op Eindhoven Airport heeft zaterdag het vliegtuig gemist door lange rijen voor de beveiliging. Op het Brabantse vliegveld waren door ziekmeldingen minder beveiligers beschikbaar dan gepland, laat een woordvoerster weten. Zaterdag was het sowieso al druk vanwege het begin van de herfstvakantie in een deel van Nederland.

Of de tekorten de komende dagen aanhouden kon de zegsvrouw nog niet zeggen. Wel doet Eindhoven Airport er al veel aan om mensen tijdig aan boord van hun vlucht te krijgen. Zo worden mensen die in de rij staan voor de beveiliging en wier vlucht snel vertrekt naar de voorkant van de rij geholpen.

Op Rotterdam The Hague Airport zijn zaterdag geen problemen ontstaan, laat een woordvoerster van die luchthaven weten. Op Schiphol was de drukte voor vertrekkende reizigers zaterdag te overzien. Daar hadden juist arriverende reizigers last van lange wachttijden voor de paspoortcontrole omdat de Marechaussee ook last had van ziekmeldingen als gevolg van de laatste coronagolf.