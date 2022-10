Lek in Poolse oliepijplijn is gedicht

Het lek in de oliepijpleiding Droezjba in Polen is gedicht, meldt de Poolse pijpleidingexploitant Pern. De doorvoer van olie naar Duitsland kon daardoor zaterdag weer volledig worden hervat.

Het lek in de pijplijn, die olie vanuit Rusland naar diverse Europese landen vervoert, werd dinsdag vastgesteld. Polen liet vrij snel weten dat er vermoedelijk sprake was van een ongeluk en niet van sabotage.

Door het lek werd de oliestroom naar Duitsland verminderd. Onder meer de belangrijke PCK-raffinaderij in het Brandenburgse Schwedt kreeg minder ruwe aardolie. Die raffinaderij is goed voor 90 procent van alle brandstoffen die worden verkocht in Berlijn en de deelstaat Brandenburg.

Droezjba, wat “vriendschap” in het Russisch betekent, levert via een noordelijke en zuidelijke vertakking olie aan Duitsland, Polen, Belarus, Hongarije, Slowakije, TsjechiĆ« en Oostenrijk.