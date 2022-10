Oprichter waterstoftruckbouwer Nikola veroordeeld voor fraude

De oprichter van de Amerikaanse producent van waterstofvrachtwagens Nikola is veroordeeld wegens fraude. Trevor Milton werd schuldig bevonden aan het misleiden van investeerders. Hij beloofde producten die er nooit kwamen en overdreef in interviews en podcasts de eigen productiecapaciteit van Nikola. Daarmee werden potentiƫle investeerders op het verkeerde been gezet. Miltons straf is nog niet bepaald, maar hij kan mogelijk jarenlang de gevangenis in gaan.

Milton richtte Nikola, dat net als Tesla genoemd is naar de Servisch-Amerikaanse uitvinder Nikola Tesla, in 2014 op. De onderneming richtte zich in eerste instantie op waterstofvrachtwagens. De elektrische trucks zouden waterstof tanken en in een brandstofcel omzetten in elektriciteit. Toen Nikola in 2020 naar de beurs ging was het bedrijf 34 miljard dollar waard hoewel het op dat moment geen omzet had.

Nikola trok toen ook de aandacht van kleine beleggers. Tegelijkertijd leek Nikola de strijd aan te willen gaan met onder meer Tesla met normale auto’s. Het bedrijf zette sterren in om die te promoten, maar een pick-uptruck kwam niet verder dan tekeningen.

De eerste aantijgingen van fraude kwamen van shortseller Hindenburg Research. Dat investeringsfonds steekt geld in zogeheten put-opties waarmee het speculeert op een prijsdaling voordat het met onderzoek komt waaruit blijkt dat er iets mis is met een bedrijf. Zo zou Nikola de resultaten van zijn eerste tests met eigen vrachtwagens hebben overdreven.

Milton is naar aanleiding van dat rapport in september 2020 opgestapt als topman van Nikola. Hij is nog wel altijd de grootste aandeelhouder in het bedrijf.