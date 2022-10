Privacy First hekelt verdergaande data-uitwisseling banken

Belangenorganisatie Privacy First hekelt de verdergaande gegevensuitwisseling tussen banken. Volgens de privacyvoorvechter is dat “bancaire sleepnet geen goed idee”. Privacy First noemt de gezamenlijke monitoring van transacties door de Nederlandse banken “grootschalige financiĆ«le surveillance van alle burgers” en wijst erop dat de banken nu al regelmatig de fout in gaan bij witwascontroles.

Verder haalt Privacy First een negatief advies over de plannen van de Raad van State uit begin 2021 aan. “De massale schaal waarop banktransacties gezamenlijk zullen worden gemonitord is ongekend en betekent een vergaande inbreuk op de vertrouwelijkheid van gegevens van burgers en bedrijven”, schreef het hoogste adviesorgaan van de Nederlandse regering toen. “Daarbij gaat het niet alleen om het recht op privacy. Deze monitoring kan ook leiden tot uitsluiting en discriminatie.”

Privacy First roept iedereen op om tegen het kabinetsplan te ageren.