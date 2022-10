Rijen bij paspoortcontroles Schiphol door te weinig marechaussees

Aankomende reizigers op Schiphol krijgen zaterdag te maken met lange rijen voor de paspoortcontroles. Die worden veroorzaakt door onderbezetting bij de Marechaussee, onder meer door ziekmeldingen als gevolg van corona. Volgens een woordvoerder van de Marechaussee was het probleem het grootst in de vroege dienst op de luchthaven en worden de tekorten in de loop van de dag kleiner.

Op Twitter klagen verschillende reizigers dat ze lang moeten wachten tot ze door de paspoortcontrole kunnen en hun bagage op kunnen halen. Verschillende foto’s laten lange rijen zien die zich door het gebied met tax-freewinkels slingeren.

Hoe lang de wachttijd is, kan de woordvoerder van de Marechaussee niet zeggen. “Het is een heel drukke dag en we doen onze best om met minder mensen toch de stroom reizigers te verwerken”, aldus de zegsman. “Maar daarbij doen we geen concessies aan de veiligheid.”

Door de problemen bij de paspoortcontrole is het ook druk in de bagagehallen op de luchthaven, laat een woordvoerder van Schiphol weten. Voor vertrekkende reizigers is de drukte zaterdag minder groot. De luchthaven stelt dat de wachttijd voor de beveiliging ongeveer een uur bedraagt.

De afgelopen maanden zorgde een tekort aan beveiligers regelmatig voor veel drukte op Schiphol. De luchthaven besloot sinds juli maximale passagiersaantallen in te stellen en verlengde die limieten onlangs tot en met maart. De chaos op het vliegveld leidde ook tot het vertrek van topman Dick Benschop.