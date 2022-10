Site: mede-investeerders Musk krijgen geen zeggenschap Twitter

Als Tesla-topman Elon Musk Twitter overneemt, krijgt hij het alleen voor het zeggen bij het socialemediabedrijf. Andere investeerders hebben een overeenkomst getekend waarin staat dat zij geen zeggenschap krijgen, meldt de Amerikaanse nieuwswebsite The Information. Musk haalde eerder dit jaar toezeggingen van mede-investeerders op die miljarden in Twitter wilden steken.

Zo is Oracle-oprichter Larry Ellison bijvoorbeeld bereid 1 miljard dollar in de overname te steken, werd in mei duidelijk uit officiĆ«le documenten. Ook cryptobedrijf Binance doet mee en is goed voor 500 miljoen dollar. De huidige Twitter-investeerder prins Al-Waleed bin Talal al-Saud uit Saudi-ArabiĆ« wil zijn aandelen behouden. Dat zijn er zo’n 35 miljoen die tegen de door Musk geboden prijs van 54,20 dollar per aandeel in totaal zo’n 1,9 miljard dollar waard zijn.

Musk praatte toen nog met andere bestaande aandeelhouders, onder wie Twitter-oprichter Jack Dorsey, of zij ook aandeelhouder willen blijven. Of die gesprekken zijn afgerond en resultaat hebben opgeleverd is niet direct duidelijk. Deze zomer zei Musk nog af te zien van de overname, maar vorige maand wilde hij Twitter toch weer kopen.

Als meer huidige aandeelhouders hun belang in Twitter willen houden, heeft Musk minder geld nodig voor de overname. Die kost hem 44 miljard dollar als hij alle aandelen over zou nemen.