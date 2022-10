Tweede Amerikaanse winkel Apple richt vakbond op

Opnieuw hebben werknemers van een Apple Store in de Verenigde Staten ervoor gekozen om een vakbond op te richten. Het personeel van een winkel in Oklahoma City stemde voor het vakbondslidmaatschap en werd daarmee de tweede Apple Store met een vakbond. In juni ging een winkel in Townson in de staat Maryland hen voor.

Apple ontmoedigt vakbondslidmaatschap in de VS. Het bedrijf liet in een reactie weten dat “de open, directe en op samenwerking gestoelde relatie die we met onze gewaardeerde teamleden hebben de beste manier is om een uitstekende ervaring te bieden aan onze klanten, en onze teams.” Het techbedrijf stelt verder een goed loon en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden.

Deze week liet Apple zijn afkeer van vakbonden nog blijken. Het bedrijf kwam met hogere vergoedingen voor externe cursussen en gezondheidszorg voor al zijn personeel in de Amerikaanse Apple Stores. Alleen de medewerkers in Townson kunnen daar geen aanspraak op maken. Volgens Apple kan dat pas na onderhandelingen tussen het bedrijf en de vakbond.

Vakbonden hebben de afgelopen tijd bij meerdere grote Amerikaanse bedrijven voorzichtig voet aan de grond gekregen. Zo werden al diverse distributiecentra van webwinkel Amazon en filialen van koffieketen Starbucks lid van een vakbond. Jarenlang was vakbondslidmaatschap in het land aan het dalen, maar de bonden krijgen weer wat meer te zeggen. Dat president Joe Biden een voorstander is van vakbonden draagt daar mogelijk ook aan bij.

In de VS wordt lidmaatschap van een bond per locatie van een bedrijf geregeld. Daar krijgt dan één vakbond het voor het zeggen en alle personeelsleden van die locatie worden automatisch door die vakbond vertegenwoordigd.