Toezichthouders willen af van zweem van anonimiteit rond crypto’s

Cryptomunten zouden wereldwijd uit een zweem van anonimiteit moeten worden gehaald. Wie handelt in bijvoorbeeld bitcoin, ethereum of binance USD zou nergens meer onder de radar van toezichthouders moeten kunnen blijven. Daarvoor pleit de Financial Stability Board (FSB), een samenwerkingsverband van autoriteiten uit ruim twintig landen dat wordt voorgezeten door president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB).

“Het recht op anonimiteit kan niet zover gaan dat er geen witwastoezicht meer mogelijk is”, zegt Knot in een toelichting. De FSB-voorzitter stelt dat het ook erg belangrijk is dat iedereen die in crypto’s stapt, ook echt snapt waarin hij of zij geld steekt. Daarbij hoort natuurlijk ook dat cryptopartijen niemand mogen misleiden. “Als een zogeheten stablecoin claimt 100 procent gedekt te zijn door de dollar, dan moet dat niet bijvoorbeeld maar 98 procent zijn.”

Cryptomunten hebben al jaren een enigszins louche imago. Omdat ze anonieme betalingen mogelijk maken, zijn ze ook een geliefd instrument voor witwasacties door criminelen en andere malafide personen. Daarnaast waarschuwen toezichthouders herhaaldelijk dat ze geen onderliggende waarde hebben en beleggers in digitale munten dus hun inleg volledig kunnen verliezen.

De FSB heeft deze week, gelijktijdig met de kleine G20-top in Washington, twee rapporten uitgebracht met een reeks aanbevelingen voor de regulering van cryptomunten. Een belangrijk uitgangspunt in de studies is het toezicht op crypto’s net zo streng moet zijn als de controle op andere financiële diensten. Ook zou dit toezicht alleen maar echt zin hebben als het overal geldt.

Nu bestaat er in Nederland bijvoorbeeld al een registratieplicht voor cryptoplatformen, geeft Knot aan. En in ons land wordt streng gecontroleerd op witwaspraktijken. Maar er zijn ook cryptopartijen die hun diensten online aanbieden uit bijvoorbeeld de Kaaimaneilanden, waardoor ze kunnen ontglippen aan de autoriteiten.

Zoiets zou op den duur niet meer mogelijk moeten zijn. De FSB heeft zijn aanbevelingen voorgelegd aan de groep van grote economieën die verenigd zijn in de G20. Als de landen besluiten de adviezen over te nemen dan verbinden ze zich eraan om het toezicht op crypto’s ook echt vorm te gaan geven. Knot denkt dat andere landen, die geen lid zijn van de G20, dan ook zullen volgen gezien de grote invloed van de landengroep.