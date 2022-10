Autoconcern Stellantis overweegt productie in China te staken

Autoconcern Stellantis, dat vorig jaar ontstaan is uit de fusie tussen Peugeot SA en Fiat Chrysler, overweegt te stoppen met de productie van voertuigen in China. Dat heeft Stellantis-topman Carlos Tavares maandag gezegd. Door een toename van de geopolitieke spanningen tussen China en het westen verliezen westerse autobouwers ook marktaandeel aan Chinese concurrenten.

“Als we onze huidige strategie voortzetten, dan hebben we geen fabrieken nodig in China”, zei Tavares tijdens de autosalon van Parijs. Het concern zou in plaats daarvan auto’s naar ’s werelds grootste automarkt kunnen exporteren die gebouwd zijn in Europa of de Verenigde Staten.

Meer grote buitenlandse automerken hebben moeite om hun positie op de Chinese markt in stand te houden. Daarmee nemen de vragen toe over de toekomst op de lange termijn in het land. Chinese merken zoals BYD en Geely zijn bezig een hele reeks elektrische modellen uit te rollen.

Stellantis-dochter Opel liet vorige maand weten voorlopig af te zien van een geplande uitbreiding in China. Eerder dit jaar kondigde Stellantis ook al aan de enige fabriek van dochtermerk Jeep in China te sluiten.