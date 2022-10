BAM keihard onderuit op Beursplein 5 na inval door Fiod en OM

Bouwconcern BAM is maandag keihard onderuit gegaan op Beursplein 5. Beleggers schrokken van het nieuws dat de FIOD en het Openbaar Ministerie een onderzoek zijn gestart naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten van BAM International. De bouwer leverde dik 11 procent van zijn beurswaarde in. De FIOD, de recherche van de Belastingdienst, laat weten dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt. De instanties bezochten afgelopen vrijdag al een kantoor van BAM in Gouda. De bouwer stelt volledig mee te werken aan het onderzoek, maar gaf geen verdere toelichting.

Verder ging de aandacht van beleggers uit naar het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Liz Truss ontsloeg voor het weekend haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng vanwege de ophef over de omstreden belastingplannen van haar regering. De nieuwe minister van Financiën Jeremy Hunt draait op zijn beurt bijna alle belastingverlagingen van zijn voorganger terug. De onrust op de financiële markten zorgde er eerder al voor dat Truss en Kwarteng de belastingverlaging voor de rijkste Britten terugdraaiden. Ook de belasting voor bedrijven werd alsnog verhoogd.

De AEX-index op Beursplein 5 steeg 1,6 procent, tot 640,95 punten. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway won 12,5 procent en was daarmee afgetekend de sterkste stijger. Het bedrijf komt later deze week met zijn kwartaalcijfers. Volgens kenners van Bloomberg zou het moederbedrijf van onder andere Thuisbezorgd.nl weleens beter bestand kunnen zijn tegen de effecten van de sterke inflatie dan zijn sectorgenoten. Bierbrouwer Heineken en supermarktconcern Ahold Delhaize waren de enige dalers in de hoofdgraadmeter, al bleef bij beide het verlies beperkt.

De MidKap klom 1,6 procent tot 877,15 punten. Energiespecialist Alfen (plus 4,4 procent) was hier de sterkste stijger. Het bedrijf, dat ook laadinfrastructuur voor elektrische auto’s maakt, ging in het kielzog van Fastned omhoog. De uitbater van snellaadstations kreeg er bij de kleinere fondsen krap 10 procent bij. Beleggers reageerden verheugd op het bericht dat Fastned via de verkoop van aandelen 75 miljoen euro heeft opgehaald.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,8 procent. De euro was 0,9815 dollar waard, tegen 0,9736 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer, op 85,62 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder, op 91,75 dollar per vat.