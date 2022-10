Bank of America stijgt op positief Wall Street na cijfers

Bank of America behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De cijfers van een van de grootste banken van de Verenigde Staten vielen in de smaak bij beleggers en werden beloond met een koerswinst van bijna 5 procent. De bank zag onder meer de rente-inkomsten sterk stijgen vanwege de hogere rentetarieven.

Wel moest Bank of America, net als branchegenoten JPMorgan en Wells Fargo die eerder al met cijfers kwamen, meer geld opzijzetten voor zogeheten slechte leningen. Dat zijn leningen die mogelijk niet meer worden terugbetaald door de verslechterde economische omstandigheden.

De stemming op Wall Street was positief na de zware verliesbeurt op vrijdag die werd veroorzaakt door de aanhoudende zorgen dat de Amerikaanse economie in een recessie zal belanden door de renteverhogingen van de Federal Reserve. Daarnaast zorgden de maatregelen van de nieuwe Britse minister van Financiƫn Jeremy Hunt voor opluchting bij investeerders. Hunt draaide bijna alle plannen voor belastingverlagingen van zijn voorganger terug. Die plannen zorgden eerder voor grote onrust op de financiƫle markten en leidden vrijdag tot het vertrek Hunts voorganger Kwasi Kwarteng.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 2 procent hoger op 30.235 punten. De brede S&P 500 steeg 2,4 procent tot 3670 punten en techgraadmeter Nasdaq won 2,9 procent tot 10.623 punten, na de koersval van dik 3 procent voor het weekeinde.

Goldman Sachs steeg 2,7 procent. De zakenbank, die dinsdag met zijn kwartaalresultaten komt, wil zijn activiteiten reorganiseren tot drie divisies, schreef zakenkrant The Wall Street Journal. Zo zouden onder meer de investeringsactiviteiten en de handelsdivisie worden samengevoegd tot een onderdeel.

Fox zakte dik 7 procent. Credit Suisse verlaagde het advies voor het mediabedrijf. Volgens analisten van de Zwitserse bank zou een hereniging met News Corp negatief zijn voor het bedrijf. The Wall Street Journal meldde dat mediamagnaat Rupert Murdoch overweegt om Fox en News Corp weer samen te voegen. Bijna tien jaar geleden werden de twee mediabedrijven opgesplitst. Het aandeel News Corp steeg bijna 6 procent.

De euro was 0,9784 dollar waard, tegen 0,9736 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 86,43 dollar. Brentolie werd ook 1,2 procent duurder, op 92,76 dollar per vat.