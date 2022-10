Bouwer BAM onderuit op Damrak na onderzoek justitie

BAM raakte maandag bijna 9 procent aan waarde kwijt op de Amsterdamse beurs. De FIOD en het Openbaar Ministerie zijn een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten van BAM International. De instanties bezochten afgelopen vrijdag al het kantoor van BAM in Gouda. De bouwer stelt volledig mee te werken aan het onderzoek.

De stemming op het Damrak bleef terughoudend vanwege de vrees dat de renteverhogingen door de centrale banken zullen leiden tot een wereldwijde economische neergang. Beleggers verwerkten daarnaast nog de forse verliesbeurt op Wall Street, waar de technologiegraadmeter Nasdaq vrijdag ruim 3 procent zakte.

Ook blijft de aandacht uitgaan naar politieke en financiële onrust in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Liz Truss ontsloeg vrijdag haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng vanwege de ophef over de omstreden belastingplannen en kondigde aan de belastingen voor Britse bedrijven toch te verhogen. De nieuwe Britse minister van Financiën Jeremy Hunt staat nu voor de belangrijke taak om het vertrouwen op de financiële markten te herstellen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 632,45 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 869,03 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,4 procent.

In Londen won de FTSE-index 0,3 procent. De nieuwe Britse minister van Financiën zal later op de dag al zijn nieuwe belastingplannen ontvouwen. Dat is twee weken eerder dan gepland. Het Britse pond steeg daarop in waarde. De Britse centrale bank kocht de afgelopen tijd voor miljarden aan obligaties op om de obligatiemarkten te kalmeren vanwege de zorgen over de begrotingsplannen van de Britse regering. Die steunaankopen zijn vrijdag gestopt.

Staalconcern ArcelorMittal (plus 1,5 procent) was de sterkste stijger in de AEX. Prosus won 1,4 procent. De techinvesteerder heeft zijn Russische advertentiesite Avito verkocht voor zo’n 2,5 miljard euro. Chemicaliëndistributeur IMCD sloot de rij met een min van 0,7 procent.

Fastned dikte bijna 10 procent aan. Het snellaadbedrijf heeft via een private plaatsing van certificaten van aandelen 75 miljoen euro opgehaald bij Schroders Capital. Het geld zal onder meer worden gebruikt voor een verdere uitbreiding van het Europese netwerk.

De euro was 0,9746 dollar waard, tegen 0,9736 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 86,32 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent duurder, op 92,39 dollar per vat.